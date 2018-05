Algérie: Le Conseil national sahraoui tient une session ordinaire à Tifariti dans les territoires libérés

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

Le travail réalisé par le Conseil national sahraoui durant ces dernières années illustre, selon son président, de l'intérêt accordé à la gestion de la vie quotidienne du peuple sahraoui, et ce, en dépit du fait qu'une grande partie de son territoire est encore occupé par le colonisateur marocain, refusant d'appliquer le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui exigé par les Nations unies depuis 1991, lors de la signature de l'accord de cessez-le-feu signé par le Front Polisario et le Maroc.

La session sera encore maintenue jusqu'à la fin du mois de juillet prochain afin d'examiner, a fait savoir, M. Khatri, de nouveaux projets de lois et de procéder à l'amendement d'anciens textes, notamment ceux traitant du code de la route et de la lutte contre la corruption.

Durant la session actuelle qui avait débuté ses travaux le 30 avril dernier, le Conseil national sahraoui avait débattu et adopté plusieurs textes de loi, dont ceux portant sur la fonction publique, le code des douanes et le texte sur les procédures judiciaires.

Ils sont aussi plus de 40 % des membres qui ont le niveau d'enseignement universitaire, tandis que les femmes élues au sein de cette institution sont au nombre de 10, ce qui démontre, selon le président du Conseil, "le dynamisme et le rôle de la femme sahraouie, impliquée dans la prise en charge des préoccupations du peuple sahraoui".

Aujourd'hui, le parlement sahraoui est à sa 10eme mandature et comprend 53 membres représentants tous les territoires libérés et les camps de réfugiés sahraouis.

Crée le 28 novembre 1975 en pleine invasion des forces coloniales marocaines des territoires sahraouis, le Conseil national s'était donné comme principale mission, a rappelé son président, "la défense de la cause sahraouie", avant de se focaliser à partir de décembre 1995 sur la prise en charge des préoccupations quotidiennes du peuple sahraoui en respect aux dispositions de la nouvelle Constitution sahraouie qui avait décidé de séparer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.

A l'ouverture des travaux de la séance, le président du Conseil a tenu à saluer la présence des ambassadeurs de l'Afrique du Sud, de Cuba, de la Namibie, du Zimbabwe, du Vietnam, de l'Equateur ainsi que les chargés d'affaires et consuls des représentations diplomatiques de Nigéria, de l'Ethiopie, de l'Ouganda et du Kenya qui sont venus assister pour la première fois au travaux du parlement sahraoui où sont représentées toutes les populations des territoires sahraouis libérés et celles vivant dans les camps de réfugiés sahraouis.

Ont été convié également à cette séance parlementaire des délégations de diplomates étrangers et des représentants d'organisations de la société civile algérienne et mauritanienne invités à assister aux festivités de commémoration du 45 eme anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.