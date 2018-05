Algérie: 60 % des énergies renouvelables devraient être dirigés vers le secteur agricole

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

La ministre a en outre inspecté le Centre d'enfouissement technique (CET) des ordures ménagères de Bougragar, dans la commune de Héliopolis, et le chantier d'une Maison de l'environnement, dans la forêt des pins au centre-ville de Guelma. Elle a également lancé une opération de tri sélectif à la cité Tahar Kahdour et visité une exposition au centre des loisirs scientifiques Salah Boubnider.

L'étude, qui s'était basée sur un questionnaire adressé aux walis avec l'implication de cadres d'entreprises et instances publiques à l'échelle nationale, a montré que les petits agriculteurs constituaient la catégorie ayant le plus besoin de l'énergie solaire pour assurer l'irrigation des terres, a précisé la ministre au second et dernier jour de sa visite dans la wilaya, lors de l'inauguration d'une forêt récréative dans la commune de Bouchegouf, à El-Meksmia.

