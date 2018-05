Algérie: Festival national de la chanson citadine à Annaba - 20 artistes seront au rendez-vous Vendredi

Annaba — Une vingtaine d'artistes dans différents genres musicaux, dont le Malouf, le Chaâbi et l'Andalous, prendront part à la 13ème édition du festival national de la musique et de la chanson citadines abritée à partir de vendredi par la ville de Annaba qui renoue avec l'art et la musique, a-t-on appris lundi auprès du Commissariat du festival.

Le festival, qui représente un acquis culturel faisant la fierté de Bouna, la capitale des jujubes, accueille lors de sa soirée inaugurale l'artiste tunisien Zied Gharssa, le chanteur Mbarek Dekhla et les élèves de l'école communale de la musique Hassan El Annabi de la ville d'Annaba qui animeront une soirée vouée au malouf, selon la même source.

Les familles Annabies pourront profiter, tout au long de ce festival, dont la clôture est prévue 31 mai, de soirées musicales placées sous le signe de l'authenticité à la faveur de chansons interprétées par des artistes de Malouf, de Chaâbi et d'Andalous venant de Constantine, Annaba, Alger et Tlemcen, ainsi que des chansons modernes et kabyles interprétées par des chanteurs de Skikda, Bejaia, El Tarf, Jijel et Tipasa, ont indiqué les organisateurs.

La 13ème édition du festival national de la musique et de la chanson citadines verra également la participation de l'association Dar El Gharnatia de la ville de Tipasa et la troupe de Malouf Diar El Andalous d'Annaba, en plus de l'atelier de musique andalouse de la maison de la culture de cette même ville, a-t-on ajouté.

Cette manifestation culturelle est organisée par le Commissariat du festival sous les auspices de la Direction de la culture de la wilaya en coordination avec le théâtre régional Azzedine Medjoubi.