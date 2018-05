Maroc: Sidati "préoccupé" par l'intention de l'UE d'étendre l'application de ses accords avec le Maroc au Sahara occidental occupé

BRUXELLES- Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati s'est dit lundi "préoccupé" par l'intention affichée de la Commission européenne d'étendre le champ d'application des accords UE-Maroc au Sahara occidental occupé, en violation du droit international.

"Nous notons avec préoccupation l'intention exprimée, au cours du débat, par les représentants de la Commission d'étendre à la fois l'accord d'association et de libéralisation des produits agricoles, ainsi que l'accord de pêche avec le Maroc pour inclure le Sahara occidental occupé", a-t-il affirmé dans un communiqué en réaction à l'échange sur l'état d'avancement des négociations UE-Maroc au sujet des conventions adaptant les protocoles relatifs aux règles d'origine dans l'accord d'association et l'accord de pêche, organisé jeudi dernier au Parlement européen.

Pour Mohamed Sidati, il est "claire" que "les procédures envisagées visent à contourner les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)".

Fin février, la CJUE a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental et à ses eaux adjacentes.

Selon la CJUE, l'inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d'application de l'accord de pêche enfreindrait plusieurs règles de droit international général applicables dans les relations entre l'Union et le Royaume du Maroc, notamment le principe d'autodétermination.

En plus de l'arrêt du 27 février, la CJUE a rendu le 21 décembre 2016 une décision selon laquelle les accords d'association et de libéralisation UE-Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, soulignant le statut "séparé" et "distinct" de ce territoire, classé depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU.

Le ministre sahraoui a dénoncé, à ce titre, l'attitude "hautaine" voire "méprisante" des représentants de la Commission européenne à l'égard de la CJUE, déplorant la terminologie utilisée par ces derniers pour désigner le peuple du Sahara occidental.

"(...) les fonctionnaires de la Commission ont osé utiliser la terminologie marocaine illégale et infondée de +provinces+ pour désigner les territoires du Sahara occidental occupé par le Maroc. Une terminologie en totale contradiction avec les résolutions des Nations unies et qui montre leur mépris pour le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome soumis à un processus de décolonisation mené par l'ONU", a-t-il souligné.

-Sidati dénonce un langage "provocateur"-

L'usage d'un langage "provocateur" et "l'adoption du récit de l'occupant marocain", a-t-il poursuivi, "affaiblit la position diplomatique de longue date de l'UE sur le Sahara occidental".

Pour Mohamed Sidati, l'utilisation répétée par les fonctionnaires de la Commission de l'expression "population locale" à la place du "peuple du Sahara occidental" illustre encore une fois le manque de respect envers le peuple du Sahara occidental et les membres du Parlement européen.

Il s'agit, selon le ministre sahraoui d'une "tentative de déformer la réalité sur le terrain et de marginaliser le représentant légitime du peuple du Sahara occidental, le Front Polisario".

Mohamed Sidati a qualifié, par ailleurs, l'attitude de la Commission européenne qui veut entraîner les institutions européennes dans le pillage illégal des ressources naturelles du Sahara occidental d'"approche très risquée".

Il a rappelé, à ce titre, que l'exécutif européen n'a pas demandé le consentement du peuple du Sahara occidental à travers des "négociations constructives" avec son représentant reconnu par l'ONU, le Front Polisario.

"La Commission a choisi de remplacer le consentement du peuple sahraoui par une +consultation+ et le peuple du Sahara occidental par la +population locale+ constituée majoritairement de colons", a-t-il relevé, soulignant que la plus grande partie de la population du Sahara occidental était "totalement exclus" de ces pourparlers.

"Les ONG ont refusé de participer à une telle manoeuvre en raison du manque de transparence et de crédibilité", a-t-il affirmé.

En effet, 89 associations représentant la société civile sahraouie ont refusé de participer au processus de consultation, jugeant celui-ci biaisé et renvoyant la Commission vers le représentant légal du Sahara occidental, le Front Polisario"Les populations du Sahara occidental n'ont rien à gagner de l'exploitation et de l'exportation de leurs ressources naturelles", a soutenu le ministre sahraoui qui a affirmé que cette exploitation servira à "soutenir l'occupation illégale" du Sahara occidental par le Maroc.

Mohamed Sidati appelé les institutions de l'UE à prendre les mesures nécessaires pour "empêcher la violation des principes et valeurs fondamentaux de l'UE" et à mettre en place les mesures devant permettre la mise en oeuvre "immédiate" des arrêts de la CJUE afin de "mettre un terme à l'un des (...) cas illégaux de pillage organisé des ressources d'un peuple colonisé".

Il a exhorté également l'UE à "contribuer de manière constructive" au processus de décolonisation au Sahara occidental, au lieu d'oeuvrer pour l'amendement de ses accords avec le Maroc en vue d'inclure le Sahara occidental dans le champ d'application, ce qui "entrave les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler" et "viole le droit européen et international".