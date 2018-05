Madagascar: Football Itasy - JET Mada champion !

JET Mada est devenu pour la première fois champion de la ligue d'Itasy après sa nouvelle victoire de mercredi contre le FCT Analavory. Une formalité pour les protégés de Careca qui s'imposaient par 2 buts à 0. Tsito et Feldman ont marqué le but de JET Mada.

Ce premier titre de champion d'Itasy revêt toute son importance pour un club dont l'appétit est venu en mangeant. Et après avoir battu, même par la plus petite des marges (1 à 0), le champion de Madagascar en titre, en l'occurrence la CNaPS Sport, JET Mada a montré qu'il aura désormais l'étoffe d'un grand club, structuré qui plus est.

On voit d'ailleurs d'ici les prétendants sérieux de la fameuse Poule des As réunissant les quatre meilleures formations de la Ligue des champions avec JET Mada, mais bien entendu la CNaPS Sport qui va très certainement rebondir après ce faux-pas, mais également Elgeco Plus et Fosa Juniors. Un carré magique en fait...