Madagascar: Développement numérique - L'utilisation positive des TIC mise en exergue durant la WTISD

La Journée mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information (WTISD) a été célébrée à Madagascar le 17 mai 2018.

La Journée mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information (WTISD) a été célébrée à Madagascar le 17 mai. Durant l'événement, le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy a soutenu que les TIC bien utilisées peuvent améliorer le niveau de vie et le bien-être. « Vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous ». Tel est le thème de la WTISD 2018. Comme tous les ans, Madagascar célèbre la date du 17 mai dédiée à cette Journée mondiale des Télécommunications et de la Société d'Information. Pour marquer l'événement, une conférence-débat s'est tenue à la salle de conférence du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN). L'accent a été mis sur les perspectives et le potentiel de l'intelligence artificielle pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable. « Les nouvelles technologies doivent être utilisées de manière positive, pour le développement. Nous savons très bien que l'accès aux technologies numériques apporte une amélioration du niveau de vie, si l'on ne cite que les impacts sur la facilitation du progrès technique, l'accès à l'information, etc. », a affirmé le Ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy, lors de la célébration du WTISD.

Modèle. D'après le ministre, les acteurs qui travaillent dans le secteur des télécommunications et le personnel du MPTDN doivent montrer l'exemple, sur l'utilisation positive des technologies numériques et des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, les employés du MPTDN sont dotés de matériels numériques. La journée du 17 mai, des postes TV ont été distribués aux employés du Ministère. « Certains l'ont déjà reçu auparavant. Cette fois, les postes TV sont attribués à ceux qui n'ont en pas encore bénéficié. La coupe du monde de football va bientôt se tenir et il faut aussi s'informer avec les diverses actualités. C'est pour cela que ces TV sont offertes aux employés », a indiqué le ministre. Lors de la cérémonie de remise officielle, le porte-parole du personnel a évoqué l'importance des projets actuellement en cours, pour le développement numérique. « Nous avons déjà reçu des tablettes. Aujourd'hui, nous recevons des postes TV. Les employés du MPTDN sont bien à la page grâce aux appuis du Ministère. Nous nous engageons à bien travailler pour la réussite des projets de développement, qui méritent d'être soutenus, surtout en ce qui concerne le développement numérique. Nous sommes prêts à relever les défis indiqués par le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, pour la réalisation de la vision du président Hery Rajaonarimampianina », a déclaré le porte-parole des employés du MPTDN, lors de la Journée WTISD.

Evolution rapide. Ces dernières années, des progrès considérables ont été faits en matière de technologies de l'intelligence artificielle, progrès qui ont été rendus possibles par les extraordinaires avancées que l'on a pu observer dans des domaines connexes comme les méga données, l'apprentissage automatique, la puissance de calcul, la capacité de stockage et l'informatique en nuage, pour n'en citer que quelques-uns. Les technologies faisant appel à l'intelligence artificielle apparaissent déjà comme une composante essentielle des outils et applications proactifs utilisés pour faciliter la vie quotidienne des individus en améliorant les soins de santé, l'éducation, les services financiers, l'agriculture, les transports et toute une série d'autres services. Pour l'UIT, la Journée mondiale est célébrée en parallèle avec la tenue du 2e Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien-être social, qui s'est tenu à Genève, Suisse.