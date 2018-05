Madagascar: Eglise catholique - Mgr Désiré Tsarahazana nommé Cardinal

Quatrième. En succédant au Cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra, au Cardinal Victor Razafimahatratra et au Cardinal Jérôme Rakotomalala ; Mgr Désiré Razafindratrandra devient le quatrième Malgache à être nommé Cardinal. Avec les 13 autres nouveaux cardinaux, il sera élevé à la pourpre le 29 juin, jour où l'église catholique honore Saint Pierre et Saint Paul. Notons au passage que Mgr Désiré Tsarahazana a été félicité par l'ancien Président de la Transition, Andry Rajoelina, hier. Selon le Mgr Gilbert Aubry de la Réunion, le Pape Saint- François visitera Madagascar l'année prochaine.

Parcours. Mgr Désiré Tsarahazana a vu le jour le 13 juin 1955 à Sambava. De 1970 à 1986, il a étudié successivement au petit séminaire de Majunga, à Diégo-Suarez et enfin à Antananarivo ; avant d'être ordonné prêtre le 28 septembre 1986. Il officiait ensuite pendant trois ans (de 1987 à 1990) en tant que vicaire à Mananara Nord. Puis il est devenu éducateur et responsable de séminaire, avant d'être nommé évêque de Fénérive-Est en 2000. Sa nomination en tant qu'évêque de Tamatave survint huit ans après, suivie de sa nomination en tant qu'archevêque de l'archidiocèse de Toamasina en février 2010. En 2012, il est désigné Président de la Conférence épiscopale de Madagascar.

