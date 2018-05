Madagascar: Football féminin /Championnat de Madagascar - La révolte des sans-grades !

Surprenant AS COMATO. Mais la plus belle surprise de cette étape d'Antsirabe est la prestation de l'AS Comato qui se hissait à la 3e place après sa victoire de 2 à 1 devant MIFA étrangement méconnaissable durant cette reprise au point d'occuper la place de lanterne rouge.

Le même Sabnam qui a également eu du mal à se défaire des Majungaises du SOM et qui a dû aller jusqu'aux tirs au but après un 1 à 1 marquant un coup d'arrêt à la belle série des victoires des protégées de Avotra Andriamosasoa.

La 4e journée de la1re étape du championnat de Madagascar a offert des surprises. Quand la Prescoi qui évolue dans son Vélodrome et devant son public contraint la tenante du titre, l'ASKAM à aller aux tirs au but après un score de parité de 1 à 1 durant le temps réglementaire, il y a lieu de se réjouir, car on ne pense pas que les joueuses d'Itasy n'ont plus le niveau, mais plutôt parce que les Antsirabéennes ont accusé un énorme progrès.

