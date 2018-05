Madagascar: Employabilité des jeunes - Lancement du Programme « Go Teach » pour les lycéens

Signature de convention entre DHL International Madagascar et le Ministère de l'Education nationale

L'autonomisation et l'employabilité des jeunes est le principal objectif du Programme « Go Teach » mis en place par DHL International Madagascar avec le Ministère de l'Education nationale (MEN).

Une convention de partenariat a été signée le 16 mai dernier à Anosy, pour la mise en place du Programme « Go Teach » pour les lycéens. D'après les explications, les jeunes lycéens ciblés bénéficieront d'opportunités d'apprentissage locales, avec différents niveaux d'expérience professionnelle et autres compétences requises, pour leur faciliter l'accès au monde du travail. Le programme « GoTeach » est opérationnel depuis le 17 mai 2018 et géré par des bénévoles de DHL, en étroite collaboration avec SOS Villages d'Enfants Madagascar et le MEN. « DHL International Madagascar s'engage à aider le MEN à offrir des opportunités éducatives à des jeunes et des groupes de jeunes afin de promouvoir leur développement éducatif et professionnel, en leur offrant un temps de bénévolat pour mener à bien des activités telles que parrainage professionnel, orientation scolaire et professionnelle, découverte de métiers, forum des métiers... à veiller à ce que chaque activité éducative conjointe soit soutenue par au moins une personne de contact qui sera disponible pour coordonner localement ; et à veiller à ce que les employés, en contact direct avec les jeunes dans le cadre du partenariat, participent à la formation du code de conduite SOS-Kinderdorf International », a indiqué Faneva Raharimanantsoa, directeur de « GoTeach » pour l'Océan Indien et Pays francophones.

Réalisations. De son côté, le MEN s'engage à veiller à ce que les jeunes réalisent les activités dictées par le Programme et à fournir les informations requises, dans la planification des activités et les rapports, par une base de données numériques en ligne. A noter que ce Programme initié à Madagascar en 2009, est actuellement adopté dans 32 pays à travers le monde. Depuis 2015, le MEN apporte régulièrement son appui à ce programme « Go Teach ». Après neuf années d'existence, et suite à la validation de « Deutsche Post DHL Group » et de SOS Village d'Enfants International, il a été décidé d'ouvrir le programme « Go Teach » aux lycéens d'Andohalo, toujours en partenariat avec le MEN. Les premières activités menées avec le lycée Galliéni Andohalo comprennent une orientation scolaire et professionnelle des jeunes, un parrainage professionnel et des stages de découvertes. Depuis 2010, plus de 2500 jeunes sont déjà touchés par ce Programme.