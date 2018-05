Madagascar: Poetic Lover - Les fans, entre l'excitation et la déception !

« Poetic Lover » était habillé par Tachou lors de son concert au Carlton vendredi dernier.

De longues heures d'attente, des sonorisations et lumières pas du tout performantes, pas de musiciens et un répertoire qui n'a pas complètement fait le bonheur du public... Du Carlton à Antsahamanitra, l'excitation a laissé place à la déception.

Vendredi 19 mai, il est 19h45. Au Carlton, l'excitation du public se faisait ressentir. Pour ne rien rater, ne serait-ce qu'une miette de ce concert tant attendu avec les « Poetic Lover », les spectateurs qui s'étaient tous mis sur leur trente-et-un, arrivent déjà en masse. Tout le monde affichait un air ravi d'être à pareil rendez-vous. Lalatiana Rakotondrazafy de Free FM était parmi de ceux-là. « Les 'Poetic Lover' me rappellent mon adolescence, mes premières années de fac. J'avais 16 ans à l'époque. J'entrais dans une nouvelle phase de ma vie. C'était les premiers flirts et le début des relations plus qu'amicales. 20 ans plus tard, l'occasion m'est donnée de les voir sur scène. J'ai hâte ! Certainement comme tous ceux qui sont ici », affirmait-elle, le sourire aux lèvres. Annoncé débuter à 20h, le concert ne débutera qu'une heure plus tard.

Désenchantement. Tout le monde s'attendait à être ébloui. Première déception cependant en entrant dans la grande salle du Ravinala. Aucun décor, une lumière qui ne rime pas du tout avec « le grand show » annoncé lors de la conférence de presse, mais rappelle plutôt une fête familiale et surtout, aucun instrument de musique sur scène, mais une table DJ. Mais qu'importe !

Grace Loren et Steph Rambi, débutent donc le show. Parfois accompagnée d'Andry Mika au clavier, la jolie chanteuse assure une belle prestation malgré une sonorisation qui fait des siennes, pour ne pas dire médiocre. Steph Rambi, avec cet enthousiasme qu'on lui connaît met de l'ambiance dans la salle. On s'attendait maintenant à voir les « Poetic Lover » débarquer sur scène. Il n'en est pourtant rien. Le Dj prend le relaie et invite les spectateurs à investir la piste. A 23h, le groupe est enfin là. Avec leurs tenues signées Tachou, ils investissent la scène. « Nous sommes désolés de ne pas être venus plutôt, mais on est là maintenant et on va passer un bon moment en famille ». Le show tant attendu débuta enfin donc. Le public s'attend à reprendre ces tubes qui l'ont bercé il y a vingt ans... La déception, une fois encore, est au rendez-vous.

Le répertoire était plus composé d'interprétations que de ces chansons qui ont fait leur renommée, qui les ont fait connaître aux jeunes adolescents malgaches des années 90. Les « J'en suis fier », « Qu'il en soit ainsi » et autres, ont quand même été repris à tue-tête par un public qui, malgré tout n'a pas boudé son plaisir. 23h et quelques, c'est la fin du concert. Pour Lalatiana Rakotondrazafy, c'est la déception. « Nous quittons le Carlton sur un goût d'inachevé et l'impression de nous être faits avoir. Alors, pour moi Kintana Productions, plus jamais ! ». Un avis partagé par beaucoup d'autres spectateurs qui ont, eux aussi partagé sa déception à Antsahamanitra. Car dans ce théâtre de verdure, ce n'était pas mieux. Un grand dommage !