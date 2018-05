Madagascar: HVM - Contre-manifestation en vue

La journée du lait se tiendra du 1er au 3 juin 2018 prochain au centre By Pass Alasora Antananarivo. Plus »

Affrontement . Les riz, huiles alimentaires et autres produits de première nécessité prévus être distribués à la fin de la cérémonie ont été pris d'assaut par une assistance composée des gens issus des familles nécessiteuses venant des bas quartiers d'Antananarivo, auxquels les organisateurs de l'évènement, entre autres, le président de l'association « Zah'Gasy » et le maire de Sabotsy Namehana ont promis une somme d'argent en contrepartie de leur venue. Une promesse non tenue qui a provoqué la colère des gens. Reste à savoir donc si la population de la Capitale va répondre à l'invitation du parti au pouvoir pour ce rassemblement prévu au Coliseum d'Antsonjombe. Lors du dépôt du mémoire en défense de Hery Rajaonarimampianina à la Haute Cour Constitutionnelle, une centaine d'individus seulement ont accompagné à Ambohidahy les sénateurs et députés pro-régimes. Avec une contre-manifestation en vue, le risque d'affrontement entre partisans « des 73 députés pour le changement » et ceux du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » n'est pas à écarter.

