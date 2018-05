Tunisie: «L'absence de Khénissi, un faux problème»

D'ailleurs, il n'y a plus suffisamment d'espace libre pour ce genre de choses. Les défenses sont de plus en plus verrouillées et on a constamment besoin de renforts et d'initiatives qui viennent de derrière.

En revanche, c'est l'absence de Youssef Msakni qui pourrait se faire ressentir beaucoup plus que celle de Khénissi. En effet, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence en effaçant un ou plusieurs joueurs par un geste technique de génie.

Son talent sort de l'ordinaire et son apport basé sur une remarquable lecture de jeu et une technique déroutante font de lui un joueur d'exception très rare à dénicher.

Je pense enfin que l'atout majeur dont dispose désormais notre équipe nationale et qui va faire oublier les absences, c'est son jeu collectif à perfectionner au mieux pour le restant de la période de préparation».