TIFARIT (Territoires sahraouis libérés)- Les festivités du 45ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie, organisées, dimanche à Tifariti, dans les territoires sahraouis libérés ont été marquées par une forte présence de délégations étrangères solidaires avec le peuple sahraoui et sa cause juste pour l'indépendance.

Organisées sous le haut patronage du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, et Chef suprême des forces armées sahraouies, Brahim Ghali, ces festivités enregistrent la participation de délégations représentées par les ambassadeurs du Viet Nam, de l'Equateur, de la Namibie, du Cuba, et de l'Afrique du sud, et de diplomates d'Ethiopie, de Kenya, d'Ouganda, d'Angola, de Nigeria et d'autres pays solidaires avec la cause sahraouie, ainsi que deux délégations des associations de la Société civile algérienne et mauritanienne.

Plusieurs unités, formations et bataillons de l'Armée de libération sahraouie ont pris part à des parades militaires sous le slogan "la Force de la détermination et de la volonté pour imposer l'indépendance et la souveraineté".

A noter que la majorité formations et des unités militaires ayant participé à ces festivités sont composées de jeunes sahraouis volontaires par centaines pour défendre le droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'émancipation, et qui ont reçu un entrainement militaire professionnel et de qualité, selon les responsables du Front Polisario.

Selon le Commandement de l'armée sahraouie, les catégories ayant rejoint les rangs de l'armée de libération et qui ont pris part aux festivités, ne représentent que des exemples de la force militaire sahraouie qui croit en la doctrine militaire "l'indépendance ou tomber en martyr".

L'armée sahraoui a exposé, à cette occasion, une partie de son matériel et moyens destinés à la protection des territoires libérés de l'ennemi ou des réseaux de criminalité organisée et à assurer la sécurité à toutes les régions sahraouies libérées, en mettant en échec toutes les opérations exécutées par les bandes spécialisées dans le trafic de drogue et qui ont un lien direct avec l'occupant.

Les parades ont pris fin par un exercice tactique pour la libération d'otages et qui a été exécuté par des membres de la Gendarmerie nationale sahraouie.

L'assistance s'est rendue, par la suite, à une exposition de photos et de documents qui mettent en exergue les différentes étapes de lutte du peuple sahraoui.

Le ministre sahraoui de la Défense, membre du secrétariat national du Front Polisario, Abdallah Lahbib avait affirmé auparavant que la célébration des fêtes nationales dans les territoires libérés se voulait "une consécration de l'exercice de la souveraineté sur ces territoires", réitérant la disposition de l'armée sahraouie à les défendre et à payer un lourd tribut en vue de recouvrer la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de ses territoires.

Le ministre sahraoui a souligné que la célébration des fêtes nationales dans les territoires libérés, à l'image du 45e anniversaire de la journée nationale de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS), coïncidant avec le 20 mai, se voulait "une consécration de l'exercice de la souveraineté de l'Etat du Sahara occidental sur ses territoires", ajoutant que "l'ALPS est présente dans ces territoires depuis 1975 et non pas d'aujourd'hui, d'autant qu'une grande partie de ces territoires a été libérée dans les années soixante-dix du siècle dernier".

M.Lahbib a réaffirmé, à ce propos, "la disposition de l'ALPS à défendre ces territoires et à payer un lourd tribut pour recouvrer la souveraineté de l'Etat sahraoui sur l'ensemble de ses territoires".