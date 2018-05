Maroc: Le Polisario prêt à des négociations directes avec le Maroc en bonne foi et sans préalables

- Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a réaffirmé dimanche à Tifariti que le Front Polisario était prêt à engager des négociations directes avec le Maroc en bonne foi et sans préalables, invitant le Maroc à "faire prévaloir la raison".

Dans son allocution d'ouverture des festivités officielles du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie, le président de la RASD a précisé que "le Front Polisario, en tant que seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui, est prêt à engager des négociations directes avec le Maroc en bonne foi et sans conditions préalables en vue de parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental et assurer au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance".

Le secrétaire général du Front Polisario a mis en avant la nécessaire mise en oeuvre de la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental et de la décision du 30e sommet de l'Union africaine (UA), appelant le Gouvernement marocain "à faire prévaloir la raison et la logique et à faire montre d'une volonté politique courageuse pour respecter la légalité internationale en faveur d'une paix juste et durable au Maghreb".

Lire aussi: Sahara Occidental: Le Front Polisario appelle à une reprise "immédiate" des négociations

"Le peuple sahraoui est un peuple pacifique qui honnit les guerres, l'extrémisme et le terrorisme, mais il est, dans le même temps, attaché à ses droits légitimes énoncés dans les résolutions onusiennes", a affirmé le Président Ghali, soulignant que "ces droits seront arrachés quels qu'en soient les sacrifices".

Le président de la RASD a, par ailleurs, condamné "les tentatives de certaines parties européennes visant à contourner les décisions de l'Union européenne (UE) pour signer un accord de pêche avec le Maroc qui comprend les eaux territoriales du Sahara occidental en violation flagrante de la lettre et de l'esprit de l'Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)", réitérant la disponibilité du Front Polisario à engager un dialogue sérieux et responsable avec la Commission européenne en accord avec le Droit international, le Droit international humanitaire et le Droit européen.

Lire aussi: Abdallah Lahbib réaffirme la souveraineté de l'Etat sahraoui sur les territoires libérés

Le Secrétaire général du Front Polisario a évoqué l'échec de la tentative marocaine aux Nations Unies de modifier le cadre juridique régissant la question du Sahara occidental qui est une question de décolonisation dont le règlement passe par l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuple coloniaux.

Le Président Ghali a également dénoncé la campagne frénétique déclenchée récemment par le Maroc, soulignant qu'"elle ne repose que sur des mensonges et des allégations fallacieuses".

Il a rappelé que le Conseil de sécurité des Nations Unies "appelle à hâter le règlement de la question et à engager des négociations directes entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, de bonne foi et sans conditions préalables".

Le secrétaire général du Front Polisario a, en outre, dénoncé le comportement "irresponsable" de l'Etat d'occupation marocaine", mettant en garde contre les retombées d'une telle attitude. Il a, à cet égard, exhorté une nouvelle fois le Conseil de sécurité à "prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces provocations qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde", a-t-il dit.

"Les violations réelles et avérées sont celles qui sont perpétrées par l'Etat d'occupation marocain et qui requièrent du Conseil de sécurité d'y mettre fin en toute urgence, en accord avec la Charte et les résolutions des Nations Unies", a indique M. Brahim Ghali.

Evoquant la célébration du 45 e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, le président Ghali a affirmé que "ce jour est une date cruciale dans l'histoire du peuple sahraoui qui a décidé d'en finir avec la réalité d'un occupant obscur par une révolte grandiose en vue d'arracher la liberté et l'indépendance".

Lire aussi: Le peuple sahraoui a édifié un Etat et oeuvre à parachever sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires

Devant une assistance distinguée de diplomatie internationale, le président sahraoui a évoqué les étapes de la lutte du peuple sahraoui "dans la construction de l'homme et dans l'édification des institutions, dont le tribu a été tours en valeureux martyrs".

Par ailleurs, M. Ghali a salué l'assistance distinguée de représentants de pays, de gouvernements, de parlements, de partis, d'organisations et d'associations, lesquels ont porté des messages de solidarité de fraternité, d'amour et de paix.

A ce titre, il a rendu un hommage particulier à l'Algérie, sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika, qui a adopté avec constance et clarté la position de soutien et d'appui à la lutte juste du peuple sahraoui".

A rappeler que les festivités ont débuté, dimanche dans la ville de Tifariti, sous l'égide du Secrétaire générale du Front Polisario et avec une présence distinguée de la diplomatie étrangère.

Des délégations représentées par des ambassadeurs du Vietnam, Equateur, Namibie, Zimbabwe, Cuba, d'Afrique du Sud, ainsi que des diplomates d'Ethiopie, de Kenya, d'Ouganda, d'Angola, de Nigéria et d'autres pays amis et soutenant la cause sahraouie, en plus de deux délégations de la société civile algérienne et mauritanienne, ont également assisté à ces festivités.

Les festivités auxquelles ont participé plusieurs unités, formations et contingents militaires de l'Armée de libération sahraouie, sous le slogan "Force, détermination et volonté pour imposer l'indépendance et la souveraineté", ont été caractérisées par l'organisation de parades militaires, qui ont été auparavant inspectées par le SG du Front Polisario, Chef suprême des Forces armées, Brahim Ghali, en compagnie du ministre de la Défense sahraoui et du Commandant de la 2e région militaire.