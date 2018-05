Algérie: Société sahraouie - Les 45 années de lutte ont été suffisantes pour une transformation radicale

- Le président de la République sahraouie, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé dimanche que les 45 année qui se sont écoulées depuis ce jour historique du déclenchement de la Révolution sahraouie ont été suffisantes pour créer une transformation profonde et radicale au sein de la société sahraouie, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Présidant le début dans la ville libérée de Tifariti des Festivités commémorant le 45éme anniversaire du déclenchement de la lutte armée, le président Brahim Ghali, Chef suprêmes des Forces armées a déclaré que "les 45 années qui se sont écoulées depuis ce jour historique du déclenchement de la Révolution sahraouie, même si cette durée est courte dans la vie d'un peuple, ont été suffisantes pour créer une transformation profonde et radicale au sein de la société sahraouie".

D'aucun parmi les plus optimistes, poursuit le président de la République sahraouie,"n'avait prévu la survenue de ce jour mais le dernier mot est revenu au génie, la clairvoyance, la sagesse et la volonté d'hommes fidèles, à l'image du martyr pour la liberté et la dignité, El- Ouali Moustapha Sayed et le président chahid Mohammed Abdelaziz et bien d'autres, qui ont tous eu une confiance absolue en la capacité de l'homme sahraoui à opérer des miracles et vaincre l'impossible".

Le peuple sahraoui a le droit de "s'enorgueillir de ses réalisations en termes de consécration d'unité nationale, sous la bannière d'un seul représentant légitime, qui est le Front Polisario", a ajouté M. Ghali.

Le président Ghali s'est, en outre, félicité de la "place régionale, continentale et internationale" dont jouit la RASD, mettant en avant "son expérience réussie dans le traitement d'une réalité exceptionnellement difficile, par la concrétisation des constantes de la résistance et de la victoire".

Les festivités commémorant le 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée avaient débuté tôt dans la journée dans la ville libérée Tifariti, sous le patronage du président sahraoui et avec la participation de délégation de wilayas, d'institutions nationales sahraouies, d'invités, de personnalités internationales et d'ambassadeurs de pays amis et frères solidaires avec la cause sahraouie.

La cérémonie a été caractérisée par une parade des forces spéciales sahraouies et par des défilés civils exécutées par des écoliers des communes libérées et qui ont livré un message d'amour, de paix et d'innocence à l'adresse des délégations étrangères présentes aux festivités.