Algérie: "La protection de l'environnement, une affaire sociale et sociétale"

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

Elle a, dans ce sens ajouté que "la société civile doit être plus présente dans les affaires de l'environnement et doit accompagner et encourager les différents programmes établis" notamment a-t-elle appuyé, l'encouragement des jeunes à investir dans le recyclage et les énergies renouvelables, soulignant que "les décisions ministérielles ou de wilayas ne suffisent pas pour développer le secteur de l'environnement".

Au cours d'une rencontre avec les représentants de la société civile, tenue à la maison de la culture, Abdelhamid Chafai, dans le cadre de sa visite de travail dans cette wilaya, la ministre a précisé que "la volonté politique, la technologie, et les budgets colossaux pour la protection de l'environnement ne peuvent à eux seuls atteindre l'objectif tracé sans l'implication de la société, et l'adoption de comportements positifs en faveur de l'environnement".

GUELMA- La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati a affirmé dimanche soir à Guelma que "la protection de l'environnement était une affaire sociale et sociétale plutôt que technique" .

