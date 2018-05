Algérie: Gendarmerie nationale - Un dispositif de sécurité spécial ramadhan à Alger

- Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger a mis en place un dispositif pour sécuriser les zones urbaines et le réseau des routes, a indiqué la responsable de la cellule de communication et des relations publiques de ce groupement.

"Toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises en vue de garantir la sécurité publique durant le mois sacré en engageant toutes les unités relevant du groupement à l'instar des sections de sécurité routière et de sécurité et d'intervention afin d'assurer une surveillance efficace du territoire", a précisé à l'APS, le lieutenant, Ounis Souad.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés "pour réussir ce plan en adoptant un système à même d'assurer une couverture totale, notamment durant les heures de pointe", a-t-elle ajouté.

A ce propos, ces services s'attachent à la protection des personnes et des biens à travers "l'intensification des patrouilles mobiles et pédestre jour et nuit dans le but de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens, tout en garantissant une intervention rapide et efficace si nécessaire".

Par ailleurs, Mme. Ounis a exhorté tous les usagers de la route à respecter les mesures de sécurité routière, rappelant le numéro vert de secours 10-55 et l'application mobile "TARIKI" pour se renseigner de l'état des routes, outre le site https:\\ppgn.mdn.dz dédié à la déposition des plaintes.