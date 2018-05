Mali: Usine de produits pharmaceutiques de Sanankoroba - 30 milliards de F CFA pour la réalisation de cette infrastructure

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Mali procédera, le… Plus »

«En tant que seule usine moderne dans le domaine pharmaceutique au Mali, l'usine de produits pharmaceutiques (Human Well Pharma Afrique) favorisera certainement le développement du domaine médical du Mali et améliorera sa compétitivité dans la concurrence en Afrique de l'Ouest », a assuré le diplomate chinois.

Cette usine, fruit de la coopération entre le Mali et la Chine, a coûté 30 milliards de F CFA emploiera 13 Chinois et 230 Maliens. En effet, le représentant du chef de village, Youssouf Traoré et le maire de Sanankoroba, Mamadou Zan Traoré ont souligné l'importance de la nouvelle usine.

Cette indication chiffrée a été donnée lors de la récente inauguration de l'usine de produits pharmaceutiques «Human Well Pharma Afrique». Bâtie sur une superficie de plus de 7 hectares, l'usine est implantée à Sanankoroba, localité située à quelque 35 km de Bamako. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-malienne.

