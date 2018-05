Tunisie: «Le bloc doit primer les individualités»

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, pays voisins de la Libye, ont réitéré la… Plus »

A mon sens, le problème qu'on risque de rencontrer ne sera ni l'absence de Khénissi, ni même celle de Youssef Msakni, mais plutôt le relâchement au niveau de la concentration et de l'endurance. C'est cela qui mérite d'accaparer l'intérêt de Nabil Maâloul et de son staff accompagnateur avant le coup d'envoi de la Coupe du monde».

Mais si nos joueurs arrivaient à confirmer leur maîtrise de la monopolisation de la balle et la présentation des mêmes tableaux footballistiques très convaincants comme ils l'ont fait contre le Costa Rica, alors nous serons en mesure de dire que nous avons une équipe favorisant le jeu collectif et ne dépendant pas de l'apport individuel d'un ou de deux joueurs en particulier.

Le comportement très honorable affiché par notre équipe nationale contre l'Iran et surtout devant le Costa Rica nous permet de rêver un peu. Mais on ne sait pas comment les nôtres vont se comporter dans un contexte autre que le cadre amical décontracté.

Le souci de l'entraîneur national ne doit pas être les individualités. Bien au contraire, c'est le rendement collectif qui doit être perfectionné au mieux pour pouvoir rivaliser avec des mastodontes comme l'Angleterre et la Belgique contre lesquels c'est le bloc qui va pouvoir être le mieux indiqué comme système servant à contrecarrer leur style bien rodé et bien rompu aux grandes manifestations internationales de très haut niveau.

