Tunisie: BCE cédera-t-il aux caprices de l'Ugtt ?

En d'autres termes, demain on saura si le président Béji Caïd Essebsi cédera aux demandes-caprices de l'Ugtt qui nous surprend quotidiennement par ses exigences qui vont jusqu'à nous définir «les capacités physiques du candidat au palais de La Kasbah» que Noureddine Taboubi et ses lieutenants à la place Mohamed-Ali soutiennent ou considèrent comme répondant à leurs conditions, dont en premier lieu maintenir en activité les entreprises publiques qui perdent annuellement des milliers de millions de dinars.

Demain, on aura l'occasion de découvrir si le président Caïd Essebsi, vers qui tous les regards sont tournés ces derniers jours va, enfin, lâcher Youssef Chahed «le plus jeune chef de gouvernement que la Tunisie ait jamais connu dans son histoire», et accepter de lui trouver un remplaçant «évitant ainsi, comme le soulignent plusieurs observateurs, au pays de s'enliser dans une confrontation avec la centrale syndicale ouvrière dont personne ne pourra prévoir l'issue d'autant plus que le chef de l'Etat a déjà insisté, à plusieurs reprises, sur le rôle agissant que l'Ugtt se doit de jouer dans l'aboutissement de l'expérience de la transition démocratique».

Mieux encore, ils sont plusieurs analystes qui répètent que Béji Caïd Essebsi «ne déclarera jamais la guerre à l'Ugtt.

Mais, aussi, il ne répondra jamais aux caprices de ses responsables dont certains donnent l'impression qu'ils n'ont pas compris que les rapports syndicats-gouvernement aux époques Bourguiba et Ben Ali ont vécu et qu'aujourd'hui, dans la Tunisie démocratique, les syndicalistes sont écoutés, leurs approches sont hautement appréciées et prises en considération, sauf qu'il y a des lignes rouges qu'ils n'ont pas à dépasser. Et ces lignes rouges concernent les équilibres qu'il est impératif pour le chef de l'Etat de sauvegarder et c'est ce que le président de la République essaie de faire afin de préserver et l'aura de l'Etat et son aura personnelle».

Et le casting des personnalités qu'on avance comme candidates au Palais de La Kasbah de démarrer avec les noms qui ont déjà circulé avant la formation du gouvernement Youssef Chahed, et même Habib Essid, comme Abdelkrim Zbidi, actuel ministre de la Défense, Selma Loumi, ministre du Tourisme, Wided Bouchamaoui, ancienne présidente de l'Utica, qu'on disait avoir renoncé à un nouveau mandat à la tête de la centrale patronale après avoir reçu des assurances qu'elle sera désignée au Palais de La Kasbah.

D'autres noms sont également cités comme Afif Chelbi, l'ancien ministre de Ben Ali, ou même Ridha Chalghoum, ministre actuel des Finances.

En tout état de cause, personne ne peut pour le moment répondre à la question : quel chef de gouvernement aura la responsabilité de conduire la Tunisie jusqu'à fin 2019 ?

On attend le président de la République, le seul à posséder la réponse.