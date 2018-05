Tunisie: «Des cartes offensives à jouer!»

Un état d'esprit à conserver

«Quel attaquant ne rêve pas de disputer une Coupe du Monde ?

Porter les espoirs offensifs du Team Tunisie, c'est plus qu'excitant, c'est valorisant et enivrant ! Et pour mériter ce statut prestigieux, il faut se prendre en main et non pas s'en remettre seulement aux stages de la sélection pour se refaire une santé ! Compenser sa lenteur par une intelligence de jeu et un placement dans la surface hors normes. Avoir une hygiène impeccable. Faire du diététicien son meilleur ami de l'été ! Muscler son jeu et travailler sa charpente musculaire. Le Mondial, c'est tout de même le must. Il faut s'y préparer sous différents angles. La Tunisie est classé 14e sur l'échiquier mondial. Cette fois, elle sera attendue de pied ferme avec un statut d'outsider à gérer. Ce n'est pas à dédaigner et ce n'est pas forcément avantageux ! Moi, ce que j'attends des attaquants internationaux tels que Saber Khelifa, Khaoui, Skhiri, Touzghar, Akaïchi et Laribi, c'est qu'ils n'en finissent pas de grandir jusqu'au jour «J», et qu'ils s'adonnent maintenant aux préparatifs du Mondial, bardés de certitudes. Pas le temps de gamberger quoi !

Le billet vers le prochain tour, il faudra aller le chercher sur le terrain sans trembler et avec beaucoup d'audace!

Depuis la prise en main du staff technique en place, le fameux adage «le groupe vit bien», tellement galvaudé, a pris tout son sens avec le Team Tunisie. Il y a bien eu des polémiques, mais elles n'ont pas eu d'incidence majeure sur la vie en communauté.

L'engouement suscité par cette équipe s'explique en partie par le climat apaisé qui règne autour d'elle, loin des tourments des années passées. Au-delà des résultats, c'est sans doute le principal acquis du mandat de Maâloul que d'avoir fait oublier le séisme provoqué par les errements passés, précisément sous les ordres de Kasperzcak. Bref, quand on prend un gros coup sur la tête, ça laisse par la suite envisager des jours meilleurs et un avenir intéressant.

A cœur vaillant et on y croit forcément !».