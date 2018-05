Tunisie: L'art de surprendre

Parallèlement, notre sélection et nos clubs ont impressionné et se sont même surpassés chaque fois qu'ils ont joué leur jeu et cru en leurs moyens.

Le dernier exemple n'est pas lointain. Souvenons-nous du match comptant pour les qualifications du Mondial de Russie, disputé à Kinshasa contre la RD Congo. Quand elle a refusé le jeu, se contentant de défendre, la Tunisie a encaissé deux buts.

Vers la fin de la rencontre et précisément dans le dernier quart d'heure de jeu, notre sélection nationale est revenue dans le match et a même failli marquer le but de la victoire.

Bref, quand nos footballeurs sont fidèles à leur style de jeu habituel, croient en leurs moyens, ils sont capables du meilleur.

A chaque sélectionneur son approche, ses choix...

Si nous voulons aller loin dans ce Mondial et aspirer à une qualification au deuxième tour, il faut tout simplement reproduire les mêmes schémas tactiques adoptés contre l'Iran et le Costa Rica.

Nos footballeurs ont démontré que, quand la pression ne leur pèse pas sur les épaules, ils sont capables d'accomplir des performances. Ils peuvent même surprendre quand ils s'arment de confiance, à l'image de leur prestation contre l'Iran en mars dernier et à qui ils ont infligé sa première défaite depuis trois ans.

Et même si l'équipe nationale est privée des services de Youssef Msakni et Yassine Khénissi, Ahmed Akaïchi et Saber Khélifa ont le profil de l'emploi.

Il faut savoir aussi faire confiance au staff technique national. Nabil Maâloul a fait ses choix selon les idées qu'il a en tête. Nous ne pouvons pas être tous d'accord avec lui, mais c'est lui le sélectionneur national et il assumera la responsabilité de ses choix. Et s'il voit que Wahbi Khazri accomplit son rôle d'attaquant de pointe, son approche n'est pas fausse, bien qu'elle déplaise à certains qui contestent la non-convocation de Hamdi Harbaoui. En France, Didier Deschamps n'a pas sélectionné Karim Benzema, pourtant auteur d'une saison exemplaire au Real de Madrid.

Bref, les choix des entraîneurs et des sélectionneurs nationaux en particulier ne font toujours pas l'unanimité. Ce n'est donc pas une exception tunisienne.

En ce qui nous concerne, les choix de Maâloul sont faits. Mais ce ne sont pas ses choix qui feront la différence, mais plutôt son approche tactique, particulièrement contre l'Angleterre et la Belgique.

Une approche défensive ne nous permettra pas d'aller loin dans le Mondial. Par contre, nous pouvons aller loin si nous adoptons notre style de jeu habituel porté sur l'offensive, avec une prudence mesurée tout de même, de la confiance en nous-mêmes et notre sélection nationale est en mesure de surprendre plus d'un comme elle l'a si bien fait contre l'Iran et le Costa Rica.