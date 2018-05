Tunisie: La meilleure défense, c'est l'attaque

Quand au sélectionneur Nabil Maâloul, force est de constater qu'il connaît mieux les joueurs que nous, puisqu'il les essaie dans différentes configurations lors des rassemblements du groupe Tunisie, comme celui d'Aspire par exemple. En clair, il a des données qu'il nous est impossible de connaître.

Pas de liste figée, pas de réticences au changement !

En football, une liste n'est jamais figée jusqu'à la date butoir d'envoi. Et si le retour de certains semble compliqué, les membres du staff technique pourraient relancer un ou deux joueurs capables selon eux d'apporter ce regain de vitalité nécessaire à terme.

Si nous revisitons la liste élargie du sélectionneur national, l'on note tout de même que Nabil Maâloul dispose de plusieurs options.

Bref, il a l'embarras du choix, du moins encore. On remarque aussi qu'il n'y a pas de secteur de jeu sinistré. Tout pourrait baigner dans l'huile si les joueurs concernés parviennent à tenir le rythme qui est le leur actuellement. Sauf qu'en prévision des trois prochains tests du Team Tunisie avant l'entrée en lice du Mondial, a priori, le sélectionneur pourrait cocher d'autres noms. De prime abord,rien n'est encore verrouillé ! La sélection se mérite, certes. Mais la sélection n'est pas une affaire d'implication seulement. Un attaquant n'est pas nécessairement un buteur. Tantôt, Maâloul a cherché le profil type de l'attaquant moderne, rapide et mobile.

De temps à autre, il s'est efforcé de dénicher un grand gabarit qui permette de se montrer précieux dans les airs, de peser dans les surfaces, de servir de point d'appui pour le renard des surfaces.

Globalement, on a remarqué à l'envi que ni les chiffres, ni le statut, ni l'expérience ne suffiront à un attaquant du moule de la sélection de s'assurer une place de titulaire en Russie ! Sauf que dans ce cas d'espèce, des doublures, il en faut aussi ! Peut-on malgré tout parvenir à inverser la tendance dans l'esprit du sélectionneur national ? Les tauliers inamovibles d'un côté et les aspirants-ambitieux de l'autre ? Non, le head-coach tient certes toujours deux fers au feu (prudence). Mais il s'emploie surtout à encourager la concurrence, source de saine émulation de groupe, en espérant qu'à ce jeu, certains marqueront un peu plus les esprits.

A l'aube de la Coupe du monde, le sélectionneur a tenté plusieurs formules offensives. Cependant, la ligne d'attaque pose et posera toujours d'interminables casse-tête à Maâloul, et ce, jusqu'au moment de vérité. Sans chauvinisme, ni aucune prétention, les nôtres disposent d'une profondeur d'effectif intéressante en attaque. Il ne s'agit pas maintenant de jouer «aux chaises musicales» pour départager les heureux «nominés». Mais de se convaincre définitivement que les places de titulaires en attaque s'arrachent dans un cercle ouvert d'athlètes aux qualités internationales permanentes ! Sauf que, pour le moment, le tacticien tunisien préfère conserver son cocktail favori, un cocktail qui pourrait changer de parfum et de senteurs selon les exigences du moment et le profil de l'adversaire.