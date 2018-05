Tunisie: «Akaïchi et Khélifa feront l'affaire»

Ce dont nous avons besoin pour nos deux premières rencontres du Mondial, c'est plutôt un attaquant rapide et explosif. Harbaoui est irréprochable sur le plan technique, mais il n'est pas rapide. Je ne vois pas non plus Wahbi Khazri en avant-centre, particulièrement dans les deux premiers matches.

C'est pourquoi mon choix est porté en premier lieu sur Ahmed Akaïchi puis sur Saber Khélifa. Ce sont deux attaquants explosifs et de percussion et c'est ce dont nous avons le plus besoin contre l'Angleterre et la Belgique.

Et pour être plus explicite, nous allons jouer sur les erreurs de l'adversaire lors des deux premiers matches. Nous avons donc besoin d'attaquants rapides qui savent exploiter les espaces concédés par l'adversaire.

Ce sont des matches qui peuvent se gagner sur un petit détail. On profite de l'erreur du placement ou du replacement d'un joueur adverse et on mène une contre-attaque qui peut changer le tournant d'un match.

Bref, il faut scruter le moindre espace concédé par l'adversaire et agir vite. C'est de cette manière qu'on peut aspirer à gagner un match que ce soit face à l'Angleterre ou la Belgique, deux grandes nations du football dont le jeu est bien structuré et qui préparent le Mondial dans le moindre détail. Mais vous savez, dans le football, les erreurs arrivent dans un laps d'inattention. C'est pourquoi nous avons besoin d'un attaquant rapide et opportuniste ».