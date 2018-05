Tunisie: Un vrai dilemme ?

L'animation qui compte

La reconversion semble la solution pour Nabil Maâloul. Il y a peu de solutions de rechange (seul Akaïchi a vraiment le profil d'un attaquant de pointe), ce qui pousse le sélectionneur à compter sur Khazri, ou Ben Youssef ou même Khélifa, nouvellement rappelé, pour occuper ce rôle. Mieux, c'est l'animation offensive qui compte le plus dans ce cas.

En tout cas, quand on ne peut pas compter sur des avants-centres de métier, on est obligé de reconvertir des joueurs et de concevoir une animation offensive qui permet aux milieux offensifs de passer devant et de «remplacer» l'attaquant de pointe. Et dans ce registre, la sélection ne manque pas de solutions avec des milieux de qualité qui peuvent faire la différence. De tout temps, la sélection pouvait compter sur un ou deux attaquants de pointe dits «buteurs».

Mais lors des dernières années, et mis à part Khénissi, il n'y a pas vraiment un attaquant qui a émergé du lot. Les «étrangers» ont envahi le championnat, alors que du côté des expatriés, les chiffres plaident pour deux joueurs : Harbaoui et Akaïchi. Le premier, a priori, ne verra plus la sélection. Le second revient après une année de mise à l'écart.