Tunisie: «Harbaoui mérite d'être convoqué... »

Surtout au cas où Maâloul opterait pour un bloc médium et par conséquent l'attaque rapide. Quant à Khlifa, très athlétique et doté d'une bonne technique et d'une excellente détente, il sera utile à mon avis sur les côtés en faux ailier capable par ses accélérations et son jeu en déviation de créer le danger dans le camp adverse.

Akaïchi ou Khelifa, qui pourront évoluer en pointe de l'attaque ou en faux ailiers, seront soutenus par d'excellents passeurs et finisseurs en l'occurrence Khazri et Selliti, qui sont très dangereux lorsqu'ils viennent de derrière... Bref, en convoquant Akaïchi et Khlifa, Maâloul a vu juste. Car ces deux joueurs en grande forme ont certainement le profil et les qualités dont ont besoin l'EN et son coach Maâloul qui aurait dû à mon avis convoquer un autre attaquant qui fait actuellement parler la poudre en championnat belge, il s'agit de Harbaoui, auteur d'une fin de saison époustouflante, avec au passage une vingtaine de buts.

Cet attaquant qui a confirmé ses qualités de buteur par le passé mérite d'être convoqué dans la liste élargie. Mais le veto du bureau fédéral à l'égard de ce joueur a vraiment privé Maâloul et l'EN d'un atout offensif certain en Russie».