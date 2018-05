Sahara Occidental: Le chef du parti Communistes de Russie souhaite voir le Sahara Occidental recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires

Le chef du parti a estimé qu'en dépit de la position constructive du Front Polisario et l'application de l'accord par la direction de la RASD, les autorités d'occupation marocaine poursuivent la "violation" méthodologique et systématique de leurs engagements concernant l'occupation illégale de territoires du Sahara Occidental".

Le chef du parti Communistes de Russie a par ailleurs adressé ses voeux au Président et au peuple sahraouis à l'occasion du 45e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance, soutenant que l'histoire du Front Polisario était "l'histoire de la lutte d'un peuple pour l'indépendance et le droit de vivre sur ses terres".

Dans une lettre adressée par le chef du parti, Maxim Souraïkine, au nom du Comité central du parti, au Président de la RASD et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, M. Souraïkine a exprimé le souhait que le "Sahara Occidental puisse recouvrer tous les territoires occupés illégalement de manière à exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires et que tous les détenus sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines soient libérés".

Moscou — Le parti Communistes de Russie a exprimé le souhait que la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) puisse recouvrer tous les territoires occupés illégalement et exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires, adressant ses voeux au peuple sahraoui à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, dirigée par le Front populaire de libération de la Seguia al Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario).

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.