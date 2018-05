Sahara Occidental: Le gouvernement espagnol doit assumer sa responsabilité au Sahara occidental

Madrid — La présidente du Parlement de la région d'Aragon, Violeta Barba, a demandé lors de la conférence des intergroupes parlementaires amis avec le peuple sahraoui, tenue à Saragosse en fin de semaine écoulée, au gouvernement espagnol d'assumer sa responsabilité envers le peuple sahraoui pour qu'il recouvre son indépendance.

La même responsable a souligné, à l'occasion de la conférence, que "le gouvernement espagnol doit respecter sa part de responsabilité dans le processus d'indépendance du Sahara occidental". Le but de cette conférence, a-t-elle rappelé, "est de discuter de la lutte du peuple sahraoui et d'établir une nouvelle impulsion politique pour parvenir à l'autodétermination à travers un référendum libre et démocratique déjà approuvé par l'ONU en 1992, mais non encore réalisé".

"Cette conférence regroupe les intergroupes parlementaires paix et liberté pour le peuple sahraoui des différents parlements espagnols afin de réitérer notre engagement pour la cause sahraouie face à l'occupation marocaine", a-t-elle souligné avant de demander "le respect des résolutions de l'ONU notamment celles relatives à la tenue d'un référendum d'autodétermination outre la reconnaissance du Front Polisario comme seul représentant légitime du peuple sahraoui.

"L'Espagne devrait entamer des négociations avec le Front Polisario plutôt qu'avec le Maroc sur différents sujets dont entre autres, l'exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental", a souligné Violeta Barba avant d'indiquer que "le moment est venu d'agir dans cette direction" en déplorant par ailleurs le fait que l'Espagne a "donné la priorité à ses relations économiques et d'autres intérêts avec le Maroc" en se "désengageant de son devoir en tant que puissance administrante du territoire sahraoui".

Les nombreux intervenants représentant les intergroupes parlementaires Paix et liberté pour le Sahara occidental, ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis du peuple sahraoui dans la défense de ses droits, sa liberté et d'œuvrer pour le respect des résolutions de l'ONU. "Nous soutenons le Front Polisario en tant qu'interlocuteur reconnu par la communauté internationale, et nous voulons collaborer et coopérer avec lui", a indiqué le coordinateur de l'intergroupe aragonais Paix et liberté pour le Sahara occidental.

Des responsables sahraouis présents à cette conférence, à l'instar de la représentante du Polisario à Madrid Khira Bulahi, ont appelé le gouvernement espagnol en tant que puissance administrante à "jouer un rôle plus actif dans la recherche d'une solution finale à ce conflit", tout en lui rappelant "sa responsabilité historique, juridique et morale" au Sahara occidental.