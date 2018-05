Ile Maurice: Fraude fiscale - Bars et restos équipés d'un appareil électronique

Les commerçants, eux, se demandent comment les vérifications à distance seront effectuées. Javed Vayid, qui est le patron de The Irish au Trianon Shopping Park, souligne que tant qu'un commerçant est en règle, il n'a rien à craindre. Toutefois, des questions demeurent. «Cela ne me fait ni chaud ni froid. C'est bien d'avoir un contrôle en récupérant la taxe. Mais il ne faut pas que cela soit intrusif», a fait ressortir le jeune entrepreneur. D'ajouter que ce système doit être appliqué à tous les secteurs d'activité.

Car des cas où des commerçants utilisent des logiciels ou des appareils pour fausser les calculs des taxes et des prix de vente ont été notés par la MRA. De plus, des manquements à la comptabilité ont été constatés dans le passé.

Le soumissionnaire aidera l'organisme de collecte de taxe à lier les caisses enregistreuses des commerces à un appareil électronique. Celui-ci transmettra les données sur les ventes et les factures à la MRA en temps réel, par l'Internet mobile ou 3G/4G. Si, dans un premier temps, seule la restauration est concernée sur les court et moyen termes et sera équipée de l'appareil en question, d'autres secteurs VAT registered devraient l'être plus tard.

