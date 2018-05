Ile Maurice: Météo - l'Ouest épargné par l'anticyclone

Maurice est sous l'influence d'un anticyclone. Mais cet anticyclone frappe davantage les régions en hauteurs, comme Curepipe, et plus ou moins l'Est et le Sud. C'est ce que nous indique un prévisionniste de la station météorologique de Vacoas.

«A cause de cet anticyclone, le temps sera venteux et restera pluvieux sur les régions en hauteur mais le soleil sera au rendez-vous dans l'ouest», dit notre interlocuteur.

Pour ce mard1 22 mai, la météo prévoit une température minimale qui variera entre 16 et 19 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés Celsius le long des côtes.

La température maximale sera comprise entre 21 et 24 degrés Celsius sur les hautes terres et entre 25 et 28 degrés Celsius le long des régions côtières. «Et 28 degrés dans l'Ouest. Ccomme l'anticyclone se déplace assez lentement, l'effet ne se fera pas vraiment ressentir.»