Ile Maurice: Yash Ramchurn - «Fond-du-Sac a besoin de jeunes»

interview

Ce conseiller du village de Fond-du-Sac a fait parler de lui car il voulait organiser une manifestation contre la hausse du prix des carburants et a été convoqué par la police. Mais Yash Ramchurn est aussi très actif au niveau social. Il est, en outre, le président de l'ONG Smart Mauritius.

En tant que jeune conseiller, quels sont les développements qui doivent être apportés à votre village ?

Nous avons des milliers de personnes qui fréquentent le bazar de Fond-du-Sac chaque semaine. Depuis 20 ans, les différents gouvernants promettent de faire construire un nouveau marché, mais nous attendons toujours. Je dois dire que le marché actuel représente un danger potentiel pour les habitants. Banla pé bizin vann légim lor bor lari. Éna zour kapav ena aksidan, parski bann bis roul tro vit.

De plus, au village, nous avons été victimes d'inondations à deux reprises dans le passé. À chaque grosse pluie, il y a des accumulations d'eau. On nous avait promis de construire des drains. Mais j'ai appris que les démarches pour l'aboutissement de ce projet n'ont pas été enclenchées jusqu'ici. À Fond-du-Sac, nous ne sommes pas à l'abri de flash floods. Inn ariv ler pou ki bann otorité konserné fer sa dé prozé-la vinn enn priorité ek met li an plas pli vit posib.

Vous sentez-vous capable de réaliser ces projets ?

Le fait que je fasse partie d'une minorité élue, d'une différente équipe au sein du conseil, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, malgré mes nombreuses demandes à servir comme président pour mon village. Il n'empêche que je fais de mon mieux pour travailler en équipe, même si je suis tenu à l'écart par celle qui est majoritaire.

En tant que jeune, on voit les choses différemment. Le village a grandement besoin de jeunes, car nous apportons l'innovation. Enn vilaz li bizin swiv tandans mondial, non pa ki li res ankré avek bann lidé arkaik.

Quels sont les projets phares dans la région?

Le village s'est transformé en chantier depuis quelques mois déjà. Car le conseil de district veut aménager un futsal, un outdoor gym, des terrains de pétanque, un jardin d'enfants et un parcours de santé. On a aussi appris que dans les mois à venir, des lampadaires seront installés sur la route principale. Nous avons aussi organisé plusieurs activités culturelles à Fond-du-Sac depuis le début de l'année.

Quid des projets de Smart Mauritius ?

Nous voulons distribuer des matériaux scolaires aux enfants nécessiteux. Et chaque année, nous parrainons plus de 300 enfants avant la rentrée scolaire. Nous avons aussi prévu de mettre en place une Drive Safely Campaign, vu le nombre grandissant d'accidents sur nos routes. Nous menons aussi une campagne contre la drogue.