Ile Maurice: Callichurn cherche des réponses au chômage chez les femmes

«Au niveau de mon ministère, on est conscient qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont employés dans des postes avec un avenir incertain. Les secteurs tels que le textile, la boulangerie, l'élevage, l'agriculture n'attirent pas les jeunes. Il y a cette perception qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi et de statut», affirme Soodesh Callichurn. Résultat, dit-il : il y a une surdépendance sur les travailleurs étrangers.

En effet, le ministre du Travail a souligné que parmi les 41 800 chômeurs répertoriés, 46 %, soit 19 300, n'avaient pas encore atteint l'âge de 25 ans. Et 19 100 autres ne possédaient pas le School Certificate. Ou encore 9 % des sans-emploi n'avaient pas décroché le Certificate of Primary Education ou l'équivalent.

