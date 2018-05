Ile Maurice: Affaire MSC - Ahmad Hossen Khudurun reçoit une lettre de menaces

Ahmad Hossen Khudurun soutient en avoir informé le ministre de tutelle d'alors, Yogida Sawminaden. «Il m'a dit de ne pas porter cette affaire devant la justice et m'a proposé de me venir en aide financièrement si j'en ai besoin», avait-il allégué.

Suivant une réunion au MSC, un des membres lui aurait dit que le contrat lui serait alloué. «Après avoir reçu un appel me disant que le board n'a pas eu ma cotation, un des membres m'a dit de diviser la cotation car il y a un appel d'offres moins cher que le mien. Une autre personne est également intervenue, me demandant une bouteille de whisky car ils ont tout fait pour que mon offre soit acceptée», a-t-il allégué.

Il a fait une «Precautionary measure», ce mardi 22 mai, en présence de son homme de loi, Me Akil Bissessur, au poste de police de St-Pierre. Ahmad Hossen Khudurun dit avoir reçu la lettre de menaces, le 15 mai. «Pé dir twa aret to zafer met tou dimounn ki pa bizin so nom dan to case, to bann posts antigouvernman lor Facebook», peut-on lire dans le document. «J'ai attendu l'arrivée de mon avocat pour pouvoir solliciter la police.»

«To pé mars ek PTr ek bann-la osi pa pou rési tir twa ladan. Get bien... » La lettre de menaces lui a été livrée à son domicile, à St-Pierre. Ahmad Hossen Khudurun, qui avait dénoncé un conseiller du ministère de la Jeunesse et des sports en 2016 dans un cas de corruption impliquant le Mauritius Sports Council (MSC), l'a découverte en rentrant chez lui.

