Ile Maurice: Que sont-ils devenus ? Jenito Seedoo - «Difficile de se faire employer quand on s'engage en politique... »

2000-2003 : Employé chez SGS et chez Berque Ltd

Que pense-t-il des remous que connaît le MMM ? « No comment !» dit-il. Pour cause Jenito Seedoo est candidat aux élections du comité central du MMM.

Le métier de Jenito Seedoo l'amène à être de service lors des concerts de quelques pointures comme Céline Dionet Rihana. Cependant, le Mauricien se lasse de ce mode de vie trépidant et rentre au pays, en 2008, où il reprend ses activités sociales et politiques.

L'ancien lord-maire trouve que cette insécurité concernant l'emploi est un obstacle pour de nombreux jeunes qui veulent s'engager en politique. Jenito Seedoo se résout à se battre. Il relance son entreprise fondée en 2009 et offre ses services pour la mise en place des systèmes Normes et qualité dans le secteur textile. «Au début, c'était difficile, mais maintenant on s'est stabilisé», dit le consultant de 39 ans, qui a épousé une ex-journaliste, il y a deux ans.

Depuis, Jenito Seedoo a disparu des radars. Pourquoi cette absence ? Le jeune politicien explique : «Quand j'étais à la mairie, j'assumais mes fonctions de lord-maire à plein-temps. Après la défaite, il me fallait trouver du travail.» L'ingénieur en technologie appliquée dans le secteur textile confie qu'il est bien difficile pour des jeunes professionnels de se faire employer quand ils s'engagent en politique. Cela est encore plus difficile si son parti est dans l'opposition. «Que dira le gouvernement ?» est toujours à l'esprit de nombreux employeurs. «C'est aussi compliqué même si l'on est entrepreneur», laisse entendre Jenito Seedoo.

