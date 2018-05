Guinée/Maroc: 23 joueurs pour un stage du Syli au Maroc

Cinq jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement, le président… Plus »

Pour l'occasion, il a dévoilé une liste de 23 joueurs avec plusieurs nouveaux notamment ceux qui ont récemment dit oui au Syli. on retrouve donc les gardiens Aly Keita, les défenseurs Pa Konaté et Ernest Seka, etc. En revanche, Nazim Sangaré ne sera pas là en raison d'une blessure.

Arrivé il y a seulement 3 mois à la tête de la Guinée, Paul Put veut construire une équipe compétitive avant la reprise des éliminatoires de de la CAN 2019. Pour cette fin de saison, le technicien belge a concocté et obtenu la réalisation d'un stage d'une semaine à El Jadida au Maroc afin de mieux connaitre son groupe.

