Gabon: Formation - « My generation », un programme pour favoriser l'insertion des jeunes dans le monde actif

Né de l'ambition de former au moins 5000 jeunes gabonais dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, le train « My generation » est un programme mis en place depuis 2014 par l'UNESCO et AIRTEL GABON.

Le programme consiste à former des jeunes de 17 à 35 ans, scolarisés et non scolarisés. Prévu pour une durée de 3 mois, la formation est assurée par les experts du Global Training and Consulting services, venus de Tunisie, en partenariat avec le groupe Sahelys.

Cette formation qui permettra à ces jeunes d'avoir une qualification vise à les rendre autonomes, les inciter également à l'entreprenariat. Il leur sera également donné la possibilité d'intégrer l'incubateur prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la composante III du programme.

La formation découle d'une étude menée en 2017 avec l'appui d'Airtel Gabon et l'Unesco sur les métiers rares dans l'économie numérique au Gabon. Grace à ces formations, les jeunes formés pourront entrer facilement dans le monde du travail ou se mettre à leur propre compte . En effet , le programme ambitionne signer également des contrats d'apprentissage avec certaines entreprises pour faciliter cette insertion.