Libye: Une quarantaine d'attaques contre des centres de santé en un an

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

De son côté, le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et Chef de la MANUL a fustigé des attaques qui « constituent une violation du droit international et un mépris tragique de notre humanité commune ».

Entre le 1er mai 2017 et le 1er mai 2018, l'ONU a enregistré 36 attaques contre des centres de santé, des patients ou des travailleurs de santé en un an en Libye

Le nombre d'attaques qui ont visé la santé est probablement beaucoup plus élevé, estiment la MANUL et le BHCDH.

« Entre le 1er mai 2017 et le 1er mai 2018, l'ONU a enregistré 36 attaques contre des centres de santé, des patients ou des travailleurs de santé en un an en Libye», a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat lors d'un point de presse aujourd'hui à Genève.

Les violences restent toujours préoccupantes en Libye et n'épargnent même plus des centres de santé, dénonce un rapport conjoint publié mardi à Genève, par le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU (BHCDH) et la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

