Togo: SIDA - Appui américain

Le Togo bénéficie également des ressources d'ONUSIDA et du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida.

Selon le CNLS, la prévalence est de 1,7% chez les hommes et de 3,1% chez les femmes. Mais elle évolue selon les régions ; plus élevée en milieu urbain qu'en zone rurale.

Ending AIDS in West Africa (#EAWA), d'un budget de 16,5 millions de dollars sur 5 ans financé par les Etats-Unis, vise à accompagner les gouvernements et la société civile des pays concernés dans l'accélération des progrès en matière de lutte contre la pandémie.

L'Agence américaine de coopération (USAid), l'ONG Fhi30, spécialiste en santé familiale, et Conseil national de lutte contre le sida (CNLS-IST) lanceront jeudi l'initiative 'Mettre fin au sida en Afrique de l'Ouest'. Un projet qui concerne le Togo, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Cameroun, et la Côte d'Ivoire.

