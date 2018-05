Angola: La stabilisation macroéconomique du pays est satisfaisante

Huambo — Le processus de stabilisation macro-économique du pays, en cours depuis 2017, progresse de façon satisfaisante, et que l'impact le plus visible est le règlement du taux de change et les prix des produits sur le marché.

C'est ce qu'a assumé mardi, dans la province de Huambo, le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, à la fin d'une réunion avec le gouverneur local João Baptista Kussumua.

Il a expliqué que les résultats de ce processus sont mesurés par le comportement des prix qui, selon les données de l'Institut national de la statistique, montrent une tendance à la baisse.

Selon le responsable, les politiques et mesures monétaires adoptées en 2017, dans le contexte de la stabilisation macroéconomique, sont mises en œuvre par des institutions connexes.

Il a rappelé que le Comité de politique monétaire crée des conditions qui permettent l'avancement, de façon graduelle et positivem pour une plus grande flexibilité, en particulier dans le taux de change, qui bénéficie d'un grand privilège dans l'allocation des devises au marché financier, par le biais de ventes aux enchères.

Concernant la dépréciation du kwanza, Manuel Tiago Dias considère que les niveaux actuels sont positifs, même s'ils dépendent de l'évolution d'autres indicateurs macroéconomiques.

Le vice-gouverneur de la BNA, qui orientera le mercredi et le jeudi, dans cette région, la 4e réunion nationale de Trésorerie, a également considéré comme positif l'offre de monnaie dans le pays, ce qui correspond à la somme de toutes les pièces et billets en circulation entre les mains du public et ses banques.

À cet égard, il a indiqué que les délégations régionales de la Banque nationale facilite l'accès plus facile aux politiques monétaires des citoyens de différentes couches sociales, et l'introduction sur le marché financier, au cours des dernières années, des pièces de monnaie qui ont fini par avoir une grande acceptation parmi les agents économique.

En ce qui concerne la réunion nationale de la Trésorerie, il a affirmé que cet événement analysera plusieurs sujets liés à la gestion de l'assainissement de la monnaie en circulation, comme l'une des attributions de la BNA.

À cet effet, il a informé qu'ils étaient invités à être responsables des banques commerciales, en tant que partenaires directs de la Banque nationale d'Angola, et des entreprises impliquées dans ce processus.