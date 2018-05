Algérie: Bedoui préside une réunion élargie consacrée à l'examen de plusieurs dossiers

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

Pour ce faire, a-t-il poursuivi "un programme global et intégral a été initié par le secteur dans ce sens", plaidant pour la tenue de rencontres périodiques regroupant l'ensemble des acteurs pour le suivi et l'évaluation du plan de la stratégie nationale.

Le premier responsable du secteur a appelé la commission spécialisée à s'ériger "en force de proposition", soutenant qu'une coordination entre les différents secteurs "est seule à même d'assurer l'application de la feuille de route et de faire de la saison estivale 2018 une réussite", insistant sur l'importance de la préparation préalable de tous les projets, opérations et programmes avec l'implication du citoyen à toutes les actions".

Le ministre a également écouté un exposé sur le nouveau système informatique de distribution du couffin de Ramadhan, à travers les différentes communes du pays qui permet une gestion moderne, efficace et transparente de l'opération, en sus du contrôle du contenu du couffin et de la liste des bénéficiaires, voire la date de distribution. Le citoyen bénéficiaire peut lui aussi vérifier le contenu du couffin.

- Une réunion élargie aux directeurs généraux et cadres centraux du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a été tenue, lundi, sous la présidence du ministre du secteur, Noureddine Bedoui, pour l'examen de plusieurs dossiers relatifs à l'action de solidarité durant le mois de Ramadhan, à l'organisation du Hadj 2018, aux préparatifs de la saison estivale et au plan d'action du programme des énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.