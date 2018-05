Algérie: Greffe rénale - Un statu quo fatal qui a "cassé les reins" de l'EHS de Constantine

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

Comptabilisant un effectif global de 447 personnes, l'EHS d'uro-nephrologie et de transplantation rénale de Constantine repose sur un personnel médical pluridisciplinaire (chirurgie, hémodialyse, analyses), se trouvant aujourd'hui dans l'attente d'une réaction de la tutelle et qui assure que l'établissement a les "reins suffisamment solides" pour réactiver la greffe rénale.

Il a fait savoir, à ce propos, qu'un "rapport circonstancié a été transmis au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en vue de trouver les solutions adéquates", ajoutant qu"'en attendant de réorganiser cette activité (la greffe rénale) à Constantine, les patients sont orientés vers les hôpitaux d'Annaba et de Batna".

"La greffe rénale est à l'arrêt à Constantine à cause d'entraves existant au niveau du service de transplantation rénale", a-t-il précisé, mettant l'accent, à cet effet, sur "l'absence de rendement du médecin chef du service depuis 12 ans, contraignant l'EHS à trouver une solution de substitution en transférant les malades vers les wilayas de Annaba et Batna".

Fort d'une équipe de 10 chirurgiens, le service de transplantation rénale de l'EHS Dr. Abdelkader Boucherit n'a effectué "aucune greffe rénale depuis 2014 et ce, en dépit de l'existence de trois salles opératoires fonctionnelles, conformes et dotées d'équipements modernes", a relevé Abdelghani Fadel, directeur de cette structure sanitaire.

Depuis la première greffe rénale réalisée le 7 mai 2000 sur un malade originaire de Tébessa, l'EHS Dr Abdelkader Boucherit comptabilise, à ce jour, "une centaine de greffes", en plus d'une douzaine de greffes par "procuration", effectuées depuis 2016 dans les services de néphrologie des CHU d'Annaba et Batna, a-t-on appris.

Cette situation fait, à ce titre, "regretter" à Badrou Rahab, président de l'association des greffés de Constantine et l'un des tous premiers greffés de l'EHS, cette "période révolue où les opérations de greffe rénale se succédaient, redonnant l'espoir et une seconde vie aux insuffisants rénaux".

