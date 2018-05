Sénégal: Liberté de la presse - Moussa Ngom, journaliste sénégalais, veut participer « à l'éveil des consciences »

Depuis l'âge de 15 ans, Moussa Ngom est passionné par le journalisme. Cette passion vient d'être récompensée par les Nations Unies sous la forme d'un prix que ce jeune journaliste sénégalais, âgé de 24 ans, a reçu récemment pour célébrer la liberté de la presse.

Moussa Ngom est étudiant en sciences de l'information au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) à Dakar et journaliste indépendant, après avoir étudié les sciences politiques à l'université de la ville de Saint-Louis. Il y a plus d'un an, en octobre 2016, il a créé un blog, d'abord dans le cadre d'un projet pédagogique, puis ensuite il l'a transformé en blog professionnel, qu'il a appelé A Vos Commentaires (https://www.avoscommentaires.com/).

« Les médias ici s'intéressent beaucoup plus à ce qui passe dans la capitale qu'à ce qui se passe à l'intérieur du pays. C'est justement pour cela que j'ai voulu avoir la liberté en étant journaliste indépendant de n'être affilié à aucun média, avoir la liberté de voyager à l'intérieur du pays et de vraiment rencontrer des gens, qui ont besoin de temps de parole, qui ont besoin d'exposer leurs problèmes et qui ne trouvent pas de relais médiatique », explique l'étudiant journaliste lors d'un entretien téléphonique avec ONU Info.

Moussa Ngom finance son blog en proposant un abonnement modique aux lecteurs, de 5.000 francs CFA par an (entre 7 et 8 euros). Il a également fait des demandes de subventions qui sont sur la bonne voie. Ces financements, il les recherche au niveau d'organismes qui ne sont pas susceptibles d'interférer sur son travail journalistique. « Je tiens particulièrement à ce qu'il n'y ait pas d'interférence entre ce que je fais et une possible injonction d'organismes qui pourraient contribuer », dit-il. Il propose également ses articles et ses reportages audios et vidéos sous forme de piges à des médias sénégalais. Moussa Ngom est le seul à écrire ce blog, mais c'est un blog participatif et il publie des contributions de lecteurs après les avoir vérifiées.

Le journaliste sénégalais Moussa Ngom prend quelques photos à Dakar pour un reportage sur la pêche.

Faire le tour de villages du Sénégal

Dans le cadre de son blog, il a lancé une rubrique qu'il a appelée Carnet de route et dans lequel il se propose de faire le tour de villages du Sénégal. Moussa Ngom, qui est lui-même originaire de Dakar, s'est ainsi rendu dans le village de Lompoul, dans la région de Louga, à Touba Aly Mbenda Lô, dans la région de Kaffrine, et à Diattang, dans la région de Ziguinchor.

Moussa Ngom est l'un des sept lauréats du concours intitulé « Les Voix d'un Avenir Radieux » organisé par le Bureau de la Haut-Représentante des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement (UN-OHRLLS) avec le soutien du gouvernement de Norvège, l'initiative 'Energie durable pour tous' (SE4All) et le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.

Des journalistes des 47 pays les moins avancés ont été invités à soumettre des reportages sur l'impact positif de l'énergie durable sur des communautés dans leurs pays.

« Un panel de haut niveau a sélectionné les histoires gagnantes et cela a été un travail très difficile de choisir les sept finalistes parce que le niveau des reportages était vraiment élevé », explique May Yaacoub, de l'unité de plaidoyer et de sensibilisation de l'UN-OHRLLS. Plus de 50 candidatures du monde entier ont été soumises. Les reportages soulignent l'innovation, l'esprit d'entreprise, la persévérance face à de grands défis en matière d'accès à l'énergie durable, souligne Mme Yaacoub.

« L'accès à l'énergie reste un défi majeur pour les communautés vivant dans des pays vulnérables. La majorité des personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité vivent dans les pays les moins avancés. Comme l'indiquent de nombreuses études et statistiques, l'énergie durable est directement liée à l'éradication de la pauvreté, au changement climatique, à la santé, à l'eau, à la transformation économique et peut stimuler le développement dans différents secteurs », ajoute-t-elle. Le Bureau de la Haut-Représentante a voulu souligner l'importance de l'énergie durable pour éradiquer la pauvreté.

Comme récompense, les sept lauréats du Togo, du Malawi, du Bénin, de Haïti, du Sénégal, du Bangladesh et du Yémen ont été invités à participer à un Forum de l'énergie durable à Lisbonne, au Portugal, les 2 et 3 mai 2018, les frais de voyage étant pris en charge par l'UN-OHRLLS.

les sept lauréats du concours « Les Voix d'un Avenir Radieux ». De gauche à droite: Sèna Libla, Safia Mahdi (Yémen), Abu Siddique (Bangladesh), James Chavula (Malawi), Milo Milfort (Haïti), Kossi Elom Balao (Togo) et Moussa Ngom.

Des articles qui portent sur les besoins de base de la population

Le reportage soumis par Moussa Ngom porte sur une visite effectuée dans le village d'Aly Mbenda Lô où les habitants attendent avec impatience de meilleurs équipements solaires.

« Mes articles sont consacrés aux besoins de base de la population : l'eau, l'électricité, l'éducation (... ) car je me rends compte que c'est l'un des principaux enjeux dans ces zones-là », explique-t-il, notant que la population à Dakar ne réalise pas forcément l'ampleur des besoins en termes d'électricité et d'accès à l'eau potable.

Quand il réalise un reportage dans un village, il fait un tour de ce village pour noter les histoires intéressantes qu'il pourrait raconter. Il rencontre aussi le chef du village pour lui parler de son projet avant de commencer les démarches pour les reportages et identifier les différents interlocuteurs. Les reportages lui prennent entre trois jours et une semaine.

Avant de créer son blog, Moussa Ngom a fait un stage dans un magazine d'information Le Républicain et a travaillé quatre mois pour une chaîne de télévision privée Télévision Futurs Médias. Mais cette expérience l'a un peu laissé sur sa faim et l'a encouragé à créer son blog pour assouvir sa passion du journalisme.

« Ce qui m'a motivé, c'est surtout participer à l'éveil des consciences, se focaliser sur les sujets qui intéressent un peu plus la population. C'est pour cela que depuis l'âge de 15 ans, j'ai cette passion pour le journalisme », explique-t-il.

Une fois entré à l'école de journalisme, il s'est aussi rendu compte qu'il y avait un désaveu du journalisme dans son pays. « Je me dis que je peux peut-être participer à une réémergence de la presse parce qu'il y a un certain pluralisme des médias, mais il y a également un petit uniformisme par rapport au contenu », dit-il. Il a noté que l'actualité couverte par les médias sénégalais porte beaucoup sur ce qui se passe dans la capitale Dakar. C'est pour cela qu'il veut s'intéresser aux villages à l'intérieur du pays et faire découvrir à ses lecteurs « les réalités quotidiennes que ces gens-là rencontrent ».

Le jeune journaliste a reçu des réactions de félicitations concernant son blog. « Parmi les lecteurs, il y a pas mal de journalistes qui encouragent à faire un peu plus, à poursuivre sur cette voie », dit-il. « Cela me pousse à persévérer. C'est le leitmotiv que je me donne : soit je réussis, soit je quitte le journalisme ».

A l'avenir, Moussa Ngom voudrait développer son blog. Il aimerait collecter des fonds pour acquérir du matériel de meilleure qualité car pour l'instant toutes les photos prises l'ont été avec son smartphone. Il aimerait se focaliser aussi plus sur les voyages et passer beaucoup plus de temps dans les villages. Au-delà des subventions dont il attend la finalisation, il reçoit de plus en plus de commandes de piges. Il veut aussi passer à des formats de longs reportages ou de petits documentaires sur certains villages.

Selon lui, ce n'est pas un projet de court terme mais un projet de long terme. « Il y a des milliers de villages au Sénégal, il ne faut pas l'oublier », conclut-il.