Seychelles: L'orchidée tropical des Seychelles figure sur le voile de la duchesse du Sussex

L'orchidée tropical Seychelloise localement connue sous le nom de « orkid payanke » figurait sur le voile de la nouvelle duchesse de Sussex.

Le voile et la robe de mariée portés par Meghan Markle pour son mariage avec le prince Harry ont été conçus par Clare Waight Keller de Givenchy, une maison de mode de luxe française.

Le voile de tulle de soie de 15 pieds a été incorporé de fleurs brodées issues de chacun des 53 états membres formant le Commonwealth, qui est dirigé par la reine Elizabeth.

L'orchidée tropicbird n'est pas endémique à la nation insulaire. Raymond Brioche de la Fondation des jardins botaniques nationaux a déclaré mardi à la SNA que la fleur devrait être protégée car elle est la fleur nationale des Seychelles - un groupe d'îles dans l'océan Indien.

«Il est important que les gens sachent que les espèces indigènes doivent avoir la même importance que nous donnons aux espèces endémiques, étant donné qu'ils ont été sur nos îles durant de nombreuses années, ce qui fait qu'ils sont nôtre. Cet orchidée, bien qu'elle puisse être trouvée à Madagascar, aux Comores et dans d'autres îles des Mascareignes, doit être protégée ", a déclaré M. Brioche.

La fleur nationale peut être vu sur les avions de la compagnie aérienne nationale - Air Seychelles. M. Brioche a dit que de nos jours l'orchidée ne peut pas être trouvée facilement. "Elle est rare car certaines personnes ont essayé de le cueillir depuis son habitat naturel afin d'essayer de la faire pousser dans leurs jardins privés, mais malheureusement ces plantes ne se sont pas adaptés et elles sont mortes, ce qui à contribué à sa rareté."

L'orchidée tropicbird ou Angraecum eburneum est une espèce d'orchidée. Leur nom commun est l' "orchidée comète". Ils atteignent généralement 2 mètres de hauteur et poussent entre 10 et 15 fleurs par plante. En dehors des îles de l'océan Indien, l'orchidée peut également être trouvée au Kenya et en Tanzanie.

L'orchidée tropicale n'est pas endémique aux Seychelles, elle peut également être vue au Kenya et en Tanzanie. (Seychelles Plant Gallery) Photo License: CC-BY

Le mariage de Meghan avec le prince Henry, duc de Sussex, communément connu sous le nom de Prince Harry, membre de la famille royale britannique, a été samedi un événement regardé par des millions de personnes à travers le monde.

Daniella Marie était une Seychelloise fascinée par la cérémonie tenue à la chapelle St George, au château de Windsor, au Royaume-Uni. Mme Marie a déclaré que ce mariage a fait l'histoire des Seychelles. "En un sens que cela n'a jamais été fait auparavant par un membre de la famille royale", a expliqué Mme. Marie en faisant référence à l'orkid payanke brodé sur le voile de la duchesse d'York.

"Les Seychelles seront toujours dans les feux de la rampe lorsque les gens - en souvenir du bon vieux temps - parleront de l'événement. Et pour la génération à venir, c'est un évènement dont ils vont lire et vont se sentir connecté. "

Lionel Bick, un membre d'équipage de cabine d'Air Seychelles, a déclaré: «En tant que Seychellois, je suis très fier. Les Seychelles seront toujours liée à la famille royale. Aussi, quand le frère aîné du Prince Harry - Prince William s'est marié, lui et sa nouvelle femme sont venus sur notre île du Nord pour leur lune de miel. "

Le voile comprenait également deux autres fleurs - le Wintersweet, qui pousse devant le Nottingham Cottage à Kensington Palace, et la fleur de l'État de la Californie, le California Poppy.

La duchesse du Sussex - Rachel Meghan Markle - est une ancienne actrice américaine, née et élevée à Los Angeles, en Californie. Le prince Harry est le fils cadet de Charles, prince de Galles, et feu Diana, princesse de Galles, et est sixième dans la ligne de succession au trône britannique.

Son frère aîné William - Duke de Cambridge s'est marié avec Catherine la Duchesse de Cambridge en 2011.