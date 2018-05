A Libreville, le malaise né de la grande invasion des ordures a inspiré aux habitants un nouveau mode de dénonciation de l'incapacité des pouvoirs publics à résoudre ce problème. Des gabonais se font filmer tout près des poubelles et postent leurs images sur les réseaux sociaux.

Dans la capitale gabonaise, apercevoir un malade mental dans les tas d'immondices est une scène faisant partie de la vie quotidienne. Ici, depuis des décennies, cela ne choque plus personne de voir ces êtres humains se nourrir dans les bacs à ordures. Or, les poubelles de Libreville font parler d'elles aujourd'hui. Non seulement elles ont envahi toute la ville, mais les citadins s'y prennent en photos et les postent sur Facebook. Ainsi, des individus ne souffrant d'aucune déficience mentale, sont vus dans des détritus à travers des images qu'ils ont volontairement prises.

Il y a un an, l'humoriste Patrick Charferry lançait le challenge sur les réseaux sociaux.

Le premier objectif est de relever le challenge lancé le 7 mai 2017 par Patrick Charferry, un humoriste et animateur radio du Gabon. Le défi, nommé le « poubelle Challenge, ma ville, mes poubelles, trop fier », consiste à se positionner très près des ordures de son quartier, se prendre une photo et la publier avec un message : « Chez nous à Lbv la poubelle est sacrée donc essayons de la valoriser s'il vous plaît et faites comme moi.. », a posté l'internaute Kevin Issembe Lee Trote, sur son blog. Visiblement, même si ce n'est pas clairement dit, le second but est une interpellation des dirigeants à faire leur travail pour garantir le bien-être des populations.

Se faire une photo tout près ou dans une poubelle, l'idée n'aurait peut-être jamais traversé la pensée si les ordures ne trainaient pas partout dans la capitale gabonaise. Depuis un an, le challenge de ce jeune gabonais perdure. Pire encore, Les plus audacieux se mettent au milieu de la poubelle, malgré les risques de maladie. Le challenge est d'ailleurs en train de prendre une nouvelle tournure ces derniers jours avec des personnes qui osent le faire en train de manger des aliments apportés sur place. Le Challenge est même sorti des frontières. Confrontés à ce mal, des camerounais relèvent le défi, ainsi que d'autres populations de la sous-région.

La question du ramassage des ordures à Libreville est un vieux problème. Sous le défunt président Omar Bongo, l'incapacité des pouvoirs publics était déjà remarquable. Les entreprises de collecte accumulaient souvent des arriérés de salaire générant des grèves du personnel. Depuis l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir en 2009, la question fait toujours l'actualité. Dans son livre « Quel renouveau pour le Gabon ? », publié en 2015, l'ancien premier ministre Raymond Ndong Sima évoque des détournements de fonds à SOVOG, l'ancienne entreprise chargée de la propreté de la ville. Depuis, ladite firme a cédé sa place à Clean Africa. Toujours irrésolue, le problème des ordures ménagères de Libreville dévoile à son tour, l'incapacité de l'entreprise Averda, qui a aussi des difficultés à payer ses employés.