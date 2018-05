Angola: Le Conseil recommande la lutte contre le crime à Cabinda

Cabinda — Les membres du Conseil d'Audit et de Concertation Sociale réunis lundi au Palais du Gouvernorat Local, ont recommandé aux organes de Défense et de Sécurité le renforcement de mesures plus efficaces pour lutter fermement contre la criminalité dans la périphérie.

Dans une déclaration finale publiée lors de la réunion, les membres du Conseil ont demandé aux organes de défense et sécurité de prendre des mesures pour identifier les quartiers les plus critiques avec des taux de criminalité élevés.

"La situation de la sécurité publique dans la province devrait mériter des actions plus profondes de la part des organes de défense et de sécurité, permettant une lutte plus étroite contre le crime et l'immigration illégale, avec la collaboration de tous les acteurs de la société par des dénonciations, facilitant le travail des agents d'exploitation des organes du Ministère de l'Intérieur", indique le communiqué.

Font partie des crimes commis par des criminels dans la ville de Cabinda, dans les quartiers Cabassango, commandant Gika, Chiweca, Victoria One, Luta Continua, Madombolo, Lombo-Lombo et Liombo, des homicides volontaires et des vols à main armée.