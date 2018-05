Afrique du Nord: ONU - le 30 juin proclamée journée internationale du parlementarisme

New York/Nations Unies — New York (Nations-Unies), 22/05/2018 (TAP) - L'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté, mardi, une résolution proclamant le 30 juin de chaque année journée internationale du Parlementarisme.

Cette résolution a été adoptée lors d'une réunion plénière de l'Assemblée générale sur le thème "Interaction entre l'Organisation des Nations-Unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire" (IPU).

La date du 30 juin a été choisie pour marquer la création en 1889 de l'Union interparlementaire, organisation internationale qui rassemble les institutions législatives du monde entier.

La résolution invite ainsi tous les Etats membres, les parlements nationaux, les organisations du système des Nations-Unies et les autres organisations internationales concernées, et la société civile à célébrer cette Journée et à la faire connaître.

Elle exhorte également les hauts responsables de l'Organisation des Nations-Unies et de l'Union interparlementaire à tenir "chaque année des consultations et des réunions de nature politique et opérationnelle en vue de renforcer la cohérence des activités des deux organisations et de concourir à la consolidation de leur partenariat stratégique".

La résolution engage aussi le système des Nations-Unies à "mettre plus systématiquement en évidence le rôle et la contribution des parlements dans ses rapports et dans ses projets de plan stratégique".