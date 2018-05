Burkina Faso: Clément Sawadogo - «Les terroristes traqués à Ragnongo ont un lien avec l'attaque du 2 mars»

Des tirs ont été entendu ce mardi 22 mai entre 3h et 7h du matin dans le quartier de Rayongo situé… Plus »

Du côté des forces de sécurité, un gendarme a trouvé la mort et quatre autres blessés. Au niveau des civils, on note deux blessés parmi ceux qui jouxtaient la résidence. «On note également une trentaine d'interpellations pour les besoins de l'enquête qui est déjà ouverte par le procureur du Faso. Le génie militaire a aussi été déployé pour des opérations de déminages», a indiqué le ministre.

Il a fallu le professionnalisme des FDS pour éviter des victimes collatérales. L'opération de ce mardi matin qui a donné lieu à des échanges de tirs entre les forces de sécurité et les terroristes fait état de trois terroristes abattus et un autre capturé dans les toilettes.

Selon le ministre de la Sécurité, depuis les attentats du 2 mars dernier contre l'Etat-major général de l'armée et de l'ambassade de la France à Ouagadougou, les services de police judiciaire, ceux de renseignement de la police et de la gendarmerie nationale et l'Agence nationale des renseignements (ANR), travaillaient en synergie pour démanteler les réseaux de présumés terroristes et de djihadistes.

