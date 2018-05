Guinée: Alpha Condé a-t-il misé sur un bon cheval?

Et ce ne sont pas des indices qui manquent pour mesurer l'ampleur d'un tel projet controversé. Alpha Condé vient de miser sur le meilleur cheval pour reconquérir les électeurs de la Basse Guinée où le nouveau Premier ministre est plus que populaire.

C'est dans ces conditions que l'ancien Ministre chargé des investissements et des partenariats publics-privés dans le gouvernement sortant, Ibrahima Kassory Fofana a promis de conduire le pays vers une croissance à deux chiffres. Ibrahima Kassory Fofana devra prendre le taureau par les cornes s'il veut conduire la Guinée vers une croissance soutenue en luttant contre la corruption et les détournemnts de fonds publics.

Pour satisfaire la grogne des Enseignants, le pouvoir de Conakry doit procéder à des coupes sombres dans le budget national. Ce qui impliquerait une augmentation du prix des hydrocarbures dont les conséquences pourraient se répercuter négativement sur le panier de la menagère alors qu'à moins de deux ans de la fin du second et dernier mandat du président Alpha Condé, les Guinéens attendent du nouveau Premier ministre des perfomances économiques.

Les Guinéens attendent la formation d'un gouvernement d'union telle que réclamée par une grande partie de la classe politique. Ibrahima Kassory Fofana aura ainsi l'avantage de réunir les Guinéens de tous bords en vue de mettre fin à une crise politique aux relents régionalistes mettant aux prises les Peuls, qui soutiennent en majorité l'opposition et les Malinké dont est issu le RPG au pouvoir. Sur ce plan, le chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo peut se targuer de voir le nouveau Premier ministre issu de ses meilleurs anciens collaborateurs. Les deux hommes sont en plus des amis de longue date. Ce n'est donc pas anodin que Cellou Dalein Diallo adresse ses félicitations à Ibrahima Kassory Fofana dès sa nomination.

Le président Alpha Condé a choisi Ibrahima Kassory Fofana pour former un nouveau gouvernement après une série de grèves et des manifestations de l'opposition dont certaines se sont soldées par des morts.

