Algérie: La Réconciliation nationale, un acte positif et civilisationnel qui a inspiré beaucoup de pays

Il a ajouté que l'Etat a investi dans des infrastructures judiciaires modernes répondant aux exigences du travail judiciaire et n'a pas lésiné sur les moyens dans la formation des fonctionnaires de la justice pour accompagner la stratégie de modernisation du secteur, lancée avec l'objectif de "promouvoir et protéger les droits fondamentaux et les libertés, la consolidation de la stabilité et de la paix, l'accompagnent des mutations sociales ainsi que la consécration de la confiance du citoyen envers les institutions de l'Etat".

Au cours de l'inauguration d'un tribunal dans la commune d'El Milia, réalisé pour un investissement de 740 millions de DA, le ministre a affirmé que la réconciliation nationale a permis "la reconstruction de l'unité nationale et la relance du développement dans tous les secteurs", mettant en avant les efforts consentis par les différents corps de sécurité dans le retour de la paix et la stabilité dans le pays.

