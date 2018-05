Burkina Faso: Etats-Unis - Le Burkinabè Mohamed Koanda décroche le prestigieux prix d'excellence «Chancellor's Award» 2018

Des critères tels que le leadership ; l'engagement sur le campus ; l'athlétisme ; la carrière ou création et les arts du spectacle étaient retenus pour décerner ce prix aux étudiants de l'Université d'Etat de new York qui ont démontré et qui été reconnus pour leur intégration.

Le Burkinabè Mohamed Koanda avait auparavant marqué l'histoire de cette université en sortant major de sa promotion sur 1900 étudiants.

Cette distinction honorifique le hisse au sommet des universités des USA et fait de lui le premier burkinabè à l'avoir reçu dans l'Etat de New York. C'est avec parents, collègues étudiants et amis que la cérémonie de sortie de promotion s'est déroulé.

A noter que cette année, sur 600.000 étudiants, seulement 249 ont reçu la distinction de l'excellence. Sur les 1900 étudiants que comptait l'université de Buffalo, Mohammed Koanda est sorti major de sa promotion.